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Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını izledi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık döneminin bitmesi sonrası ilk kez bir futbol maçında dikkatleri çekti.

23.09.2019 10:01Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını izledi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Chelsea- Liverpool maçını ailesi ve dostlarıyla tribünden takip etti.

Fenerbahçe'de seçimde başkanlık yarışında Ali Koç'a büyük bir farkla kaybeden ve 20 yıllık başkanlık süreci sona eren Aziz Yıldırım, İngiltere'de gözüktü. Stamford Brigde oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı. Maçta ev sahibi Chelsea'nin golünü 71. dakikada Kante atarken, Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Aziz Yıldırım, ailesi ve dostlarıyla, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Liverpool, Chelsea, Spor

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