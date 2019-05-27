Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye Sitem

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe taraftarına seslendi ve FB TV'ye sitem etti.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"Fenerbahçe camiasına söylüyorum. Hepiniz birlik ve beraberlik içerinde olun sakın bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu... Ortak paydamız Fenerbahçe, lütfen bunun dışına çıkmayın. Fenerbahçe'nin televizyonunu da bugün burada gördüm. Ondan da mutlu oldum. Çünkü bir doğum günümü bile Fenerbahçe televizyonu kutlamıyor. Ben yaptım ben kurdum arkadaşlarımla ve sizlerle. Biz o acıları da yaşadık." diyerek tepki gösterdi.