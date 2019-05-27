27.05.2019 13:54
»»

Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye Sitem

Silivri'de devam eden Kumpas Davası'nı yerinde takip eden Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında kendisinin kurduğu FB TV'ye sitem etti.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe taraftarına seslendi ve FB TV'ye sitem etti.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"Fenerbahçe camiasına söylüyorum. Hepiniz birlik ve beraberlik içerinde olun sakın bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu... Ortak paydamız Fenerbahçe, lütfen bunun dışına çıkmayın. Fenerbahçe'nin televizyonunu da bugün burada gördüm. Ondan da mutlu oldum. Çünkü bir doğum günümü bile Fenerbahçe televizyonu kutlamıyor. Ben yaptım ben kurdum arkadaşlarımla ve sizlerle. Biz o acıları da yaşadık." diyerek tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye Sitem

Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası

Josef Suralın Ailesine Ödenecek Tazminat Belli Oldu

Eren Derdiyok: Galatasaraydan Böyle Ayrılmak İstemezdim

Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürkü Öpücüklere Boğdu

Silivri, Aziz Yıldırım, TV, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (11)
AYŞENN: böyle büyük baskan bir daha gelmez adam en azından dilenmedi bunlar gibi
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
YORUM: başkan Alex''in videosunu bile oynattırmıyordun dünya böyle işte
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BYMACHO: Bu ülke birdaha senin gibi bir başkan göremez, hele FB hiç göremez.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
HERKESİ ŞİKE YAPMAYA TEŞFİK ETİN: LİGİ REZİL ETİN
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
MÜFİT: Sen daha ölmedinmi, sahtekar
Yayından Kaldır
4 12
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın