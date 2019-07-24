Haberler» Spor» Haber

Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Napoli'ye bonuslarla 17,5 milyon euroya satılan Eljif Elmas transferini değerlendirdi.

24.07.2019 09:52
Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi

Kendi döneminden örnekler veren Aziz Yıldırım, Ömer Faruk Beyaz ile Oğuz Kağan Güçtekin'e de dikkat çekti. Oğuz Kaan için Manchester City'nin kendilerine 5 milyon euro teklif ettiğini ama kabul etmediklerini hatırlattı.

Takvim'e konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var. Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi

Trezeguet, Aston VillaTrezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu

Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdiRus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi


Aziz Yıldırım, Eljif Elmas, Oğuz Kağan , Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (6)
HAKAN: BİRAZ KIYMETİNİ BİLİN DANDİKBAHÇELİLER ADAM SİZİN İÇİN TIRABZONUN KUPASINI ÇALIP CEZA EVİNE GİRDİ GERÇİ ŞİMDİKİ BAŞKANINIZDA DİLENCİ TAKIMIN HUYUNDANMI KAREKTERİNDENMİ NE
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
FSFT: abartılcak bir oyuncu değil dorukhan kat eder elifi
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
FENERBAHÇE: Merih demirali neden bedavadan verdin adam şimdi Juventus ta oynuyor
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
DİLENCİ BAHÇE: büyük başkan sen gittin. takım satılık köy oldu. comolli ve kankası kıymetli oyuncuları satıp ne olduğu bilinmeyen bir sürü adam aldı. sonra da televizyonlarda bilbordlarda resmen dilenmeye başladılar başarı ise sıfır. Millet bize fener ol adı altında dilenci ol diye bahsetmeye başladı. Ali Koç hayal kırıklığı maalesef bunda seninde suçun var.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALP: hadi lan gidip @ la kredi alıp dunya kadar paraları bonservıslerı futbolculara verıp okadar borca soktugun takımı ne hale getırdın . elif elmas satılmıs cıkmıs utanmadan konusuyorsun elif gibi 10 adam satılsa senın yıne actıgın cukur kapanmıyor aziz bey
Yayından Kaldır
3 5
Cevap yaz
ASA: kaç yıllık başkanlığında belki 2. büyük satışın, hemen sinekden yağ çıkarmayın
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
10:55   Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi
10:53   Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor
10:50   Trabzonspor kampının yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu
10:47   Engelli sporcular 8 yılda 136 altın madalya kazandı
10:46   Genç Judo Milli Takımı, Berlin için hazır
10:32   Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 Alanyaspor: 0
10:29   Yeni Malatyaspor'a Avrupa'da başarı ziyareti