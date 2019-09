Aziz yıldırım: her parmak kaldıran tehdit mi ediyor

KADIN basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi kulübü başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi. Yıldırım savunmasında, parmağını sallayarak Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği yönündeki iddiayı reddederek, "Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor. Bu kadar basit mi yani?" dedi.İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklardan Aziz Yıldırım katılırken diğer sanık Ali Cenk Başak ve müşteki Işık Eyigüngör duruşmaya katılmadı. Yıldırım'ın Avukatı Abdurralim Erol ve Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan da duruşmada hazır bulundu.Aziz Yıldırım kimlik tespiti sırasında inşaat mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu söyledi. Yıldırım, kimlik tespitinin ardından savunmasını yaptı. Rakip takımın maç için başka kulübün taraftarını salona getirttiğini savunan Aziz Yıldırım, "Salona girer girmez hem bana hem de Fenerbahçe'ye sinkaflı küfürler ettiler. Ben de Işık beye ve orada oturanlara 'yakışıyor mu bu yaptığınız?' dedim. Ortalık karıştı" dedi.YILDIRIM: HER PARMAK KALDIRAN TEHDİT Mİ EDİYORHakim Ataün Kırca'nın, "Parmağınızı kaldırıp tehditte bulundunuz mu? Seni bitireceğim dediniz mi?" diye sorduğu Aziz Yıldırım, "Deyip demediğimi hatırlamıyorum. Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor. Bu kadar basit mi yani? Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Bir gün sonra basına 'geldim, gereğini yaptım, bundan sonra da yapacağım' dedim. Işık Eyigüngör'ü tehdit etmek amacıyla söylemedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğini söyledim. Üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye cevapladı.CEZANIN ERTELENMESİNİ İSTEMEDİHakim Ataün Kırca'nın, ceza alması durumunda hükmün geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sorduğu Aziz Yıldırım, "İşlemediğim bir suç nedeniyle ceza verilirse hükmün geri bırakılmasını talep etmiyorum" dedi.MÜŞTEKİ AVUKATINA TEPKİ GÖSTERDİYıldırım, müşteki Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan'ın, "Fenerbahçe'nin menfaati için her türlü operasyonu yaparım dediniz mi? Operasyondan kastınız nedir" şeklindeki sorusunu, "Yani adam öldürürüm. Onu mu demek istedim" diyerek tepki gösterdi. Yıldırım'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI7 Mayıs 2017 tarihinde Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame düzenlemişti. İddianamelerin birinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Cenk Başak şüpheli olarak, Işık Eyigüngör de müşteki olarak yer aldı. İddianamede Yıldırım ve Başak'ın, "Basit tehdit" suçundan 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Bu dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.Diğer iddianamede ise hem Aziz Yıldırım hem de Işık Eyigüngör hakkında hapis cezası istendi. Tarafların karşılıklı olarak mağdur/şüpheli sıfatı ile yer aldığı iddianamede, Eyigüngör'e tokat attığı idddiası ile Aziz Yıldırım için, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.