Aziz Yıldırım İbra Edilmedi

Fenerbahçe Futbol
A.Ş.'nin bugün basına kapalı olarak yaptığı olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım
ile eski yöneticiler Mahmut Uslu
, Nihat Özbağı
, Mithat Yenigün
, Ozan Balaban
ve Önder Fırat
ibra edilmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü
'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.
Öte yandan, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük
ise ibra edildi.
Nihat Özbağı,Mahmut Uslu,Fenerbahçe,Aziz Yıldırım
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:57