Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası

Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davasıYıldırım: "Her parmak sallamak tehdit midir?"İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme hakiminin, "Eyigüngör'e parmağınızı kaldırıp, sizi bitireceğim' dediniz mi?' diye sorması üzerine Yıldırım, "Hatırlamıyorum. Her parmağınızı sallamak, el kol hareketi yapmak tehdit midir? Bu kadar basit mi?" dedi.Kadıköy'de, 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe basketbol maçı öncesinde çıkan kavgada Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddia edilen Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi."Aylık gelirim ortalama 50 bin lira"Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Aziz Yıldırım ile avukatı katılırken, müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da salonda hazır bulundu. Sanık Ali Cenk Başak ise duruşmaya gelmedi. Kimlik tespiti yapılan Aziz Yıldırım, inşaat mühendisliği yaptığını ve aylık gelirinin ortalama 50 bin lira olduğunu söyledi."Fenerbahçe seyircisinin maça alınmayacağını söylemişler"Sanık Yıldırım savunmasında, "Olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıydım. Olay günü Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak olan Fenerbahçe kadın basketbol takımı ile Yakın Doğu üniversite kadın basketbol takımı arasındaki maç için spor salonuna gittim. Maçtan bir gün önce yapılan il güvenlik toplantısında maçla ilgili kararlar alınacaktı. O toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ve genel sekreterinin maça gelemeyeceğini ifade etmişler. Arkadaşlar da bunu bize söyledi. Fenerbahçe seyircisinin de maça alınmayacağını söylediler. Ben de 20-25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe başkanı olarak maça gitmem gerektiğini düşündüm ve gittim. Ben spor salonuna girer girmez tribünlerden hem Fenerbahçe'ye hem de şahsıma yönelik küfürler ettiler. Ben de Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık bey ve yanındakilere, 'Yakışıyor mu bu yaptıklarınız' dedim. Ortalık karıştı" dedi."Her parmak sallamak tehdit mi?"Mahkeme hakiminin, Aziz Yıldırım'a 'Parmağınızı kaldırıp, sizi bitireceğim' dediniz diye sorması üzerine Yıldırım, "Hatırlamıyorum. Her parmağınızı sallamak, el kol hareketi yapmak tehdit midir? Bu kadar basit mi? Ben Işık Eyigüngör'e 'Bitireceğim seni daha da beter yapacağım' gibi bir söz sarf etmedim. Parmağımı kaldırarak bir şey söylemedim" diye konuştu."Başkan kim olursa olsun hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurguladım"Savunmasının devamında, "Maçtan önce benim maça gelemeyeceğimi söyledikleri hatta maça sokmayacaklarını söyledikleri için maçtan sonra basına açıklama yaptım. 'Gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını yapacağım' dedim. Bu sözlerimi tehdit etme amacıyla söylemedim. Yaşanan olayın sonucu söylemek istedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulamak istedim. Sonuç olarak ben tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Ayrıca yazılı savunmamı mahkemeye sunuyorum" diyerek beraatini istedi."Beraat kararı verileceğine inanıyorum"Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğinin sorulmasına üzerine ise, "İstemiyorum. Ben bu yargılama sonucunda beraat kararı verileceğine inanıyorum. Bu nedenle işlemediğin bir suç nedeniyle hakkımda bir ceza verilecekse bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmiyorum" dedi.Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, "Fenerbahçe'ye zarar vereceklerse ve ben bunlara inanırsam her türlü operasyonu yaparım' demiş midir? sorulmasını talep ediyoruz" dedi. Yıldırım ise, "Demişim demek ki. Fenerbahçe'ye kim zarar verirse onun karşısında da her türlü hakkımı kullanırım. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye zarar vereceklerse ve ben bunlara inanırsam her türlü operasyonu yaparım demiş olabilirim" diye konuştu.Aziz Yıldırım'ın avukatı söz alarak, "Müvekkilim işi gereği sık sık yurt dışına çıkıyor, bu nedenle duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık savunmasının alındığını göz önünde bulundurarak duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti.Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa'da bulunan kapalı spor salonunda oynanan Fenerbahçe- Yakındoğu Üniversitesi basketbol takımları arasındaki maç öncesinde kavga çıktığı anlatıldı.Kavgada Aziz Yıldırım'ın ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı, parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım" dediği, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müştekiyi "seni bitireceğim, daha beter yapacağım. Sen göreceksin" diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın, "Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" diye tehdit ettiği kaydedildi.İddianamede, şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın "basit tehdit" suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.