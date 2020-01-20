Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü tehdit davası

YAKINDOĞU Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol ve Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan katıldı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Fenerbahçe Kongre üyesi Bülent İbrahim İşçen tanık olarak dinlendi. Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğunu, davaya konu maça onunla birlikte gittiğini söyleyen İşçen, salona girer girmez VİP tribününden Yıldırım'a yönelik küfürlerin ve hakaretlerin edildiğini söyledi. Sonradan Spor Şube Müdürü olduğunu öğrendikleri kişinin kendilerini tartaklamaya başladığını öne süren İşçen, Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın Işık Eyigüngör'e yönelik parmağını sallayarak tehdit ettiklerini duymadığını söyledi. İşçen, Yıldırım ve Eyigüngör arasında geçen herhangi bir sözlü diyalog duymadığını kaydetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI

7 Mayıs 2017 tarihinde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame düzenlemişti. İddianamelerin birinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Cenk Başak şüpheli olarak, Işık Eyigüngör de müşteki olarak yer aldı. İddianamede Yıldırım ve Başak'ın, "Basit tehdit" suçundan 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Bu dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer iddianamede ise hem Aziz Yıldırım hem de Işık Eyigüngör hakkında hapis cezası istendi. Tarafların karşılıklı olarak mağdur/şüpheli sıfatı ile yer aldığı iddianamede, Eyigüngör'e tokat attığı idddiası ile Aziz Yıldırım için, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.