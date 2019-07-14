14.07.2019 15:17
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Aziz Yıldırım Konya'da nikah şahidi oldu

- Aziz Yıldırım Konya'da nikah şahidi olduKONYA - Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın düğününde nikah şahidi oldu.

- Aziz Yıldırım Konya'da nikah şahidi oldu
KONYA - Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın düğününde nikah şahidi oldu.
Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın daveti üzerine Konya'ya gelen Aziz Yıldırım, Dedeman Otel'de gerçekleştirilen düğüne katıldı. Yüksek mimar Meral Kaşdoğan ve eşi mali müşavir Hasan Tutaysalgır'ın nikah şahidi olan Aziz Yıldırım, düğüne katılanların ilgi odağı oldu. Pek çok davetli, gece boyunca Aziz Yıldırım'ın masasına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Aziz Yıldırım Konya'da nikah şahidi oldu
Kaynak: İHA
Aziz Yıldırım, nikah şahidi, Fenerbahçe, Konya, Spor

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