08 Kasım 2018, 19:45
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Aziz Yıldırım Savunma Yaptı, Duruşma Ertelendi

Aziz Yıldırım Savunma Yaptı, Duruşma Ertelendi

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanması sürüyor. Yıldırım savunma yaparken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. 
Yıldırım, iddianamede yer alan konuşmayı yaptığını kabul etti. 
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve avukatı Abdurrahim Erol ile müşteki Rasim Ozan Kütayhalı'nın Avukatı Esennur Ezgi katıldı.
YILDIRIM SAVUNMA YAPTI
İddianameye konu konuşmayı yaptığı tarihte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Katılan tarafından, eskiden Fenerbahçe kaptanı olan Ümit Özat isimli kişiyi kast ederek 'onun elini sıkma' dediğim iddia edilmiş. Bunu başkalarının da katıldığı bir televizyon programında söylemiş. Bunun üzerine ben de iddianameye konu sözü söyledim. Yani hakaret kastım yoktur" dedi. 
Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
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