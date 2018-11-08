Aziz Yıldırım Savunma Yaptı, Duruşma Ertelendi

Yıldırım, iddianamede yer alan konuşmayı yaptığını kabul etti.
YILDIRIM SAVUNMA YAPTI
İddianameye konu konuşmayı yaptığı tarihte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Katılan tarafından, eskiden Fenerbahçe kaptanı olan Ümit Özat
isimli kişiyi kast ederek 'onun elini sıkma' dediğim iddia edilmiş. Bunu başkalarının da katıldığı bir televizyon programında söylemiş. Bunun üzerine ben de iddianameye konu sözü söyledim. Yani hakaret kastım yoktur" dedi.
Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
Rasim Ozan Kütahyalı,Fenerbahçe,Aziz Yıldırım
08 Kasım 2018 Perşembe 19:45