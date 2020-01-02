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Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'futbolda şike' davasına dair kararlarını 'usul eksikliği' nedeniyle bozdu.

02.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'futbolda şike' davasına dair kararlarını 'usul eksikliği' nedeniyle bozdu. Buna göre, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 'futbolda şike' davasında, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama sonucu, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesini tamamladı. 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını, 'usul eksikliği' nedeniyle bozdu. Buna göre, şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak.

3 Temmuz 2011'de başlayan 'futbolda şike' soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmış ve Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere dünyasından çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve organize suç örgütü kurdukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmışlardı.Daha sonra Aziz Yıldırım kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014 tarihinde yeniden yargılanma talebiyle İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş ve yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

ANKARA,



Aziz Yıldırım, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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