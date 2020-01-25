Haberler » Güncel » Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı - Haber

Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altında telefonla iletişim kuran ve 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik'e ulaşılan anların görüntüleri ortaya çıktı.

25.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:04

'da enkaz altında kalan ve dün geceden itibaren belirli periyotlarla UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe ile iletişim kuran Azize Çelik'in 17 saat sonunda kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kurtarma ekibindeki itfaiyecinin Azize Çelik'e seslendiği ve Çelik'in de eliyle yerini işaret ettiği anlar ortaya çıktı.

UMKE GÖNÜLLÜSÜ İLE SÜREKLİ İRTİBAT KURDU

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Adıyaman Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekibinde gönüllü olarak görev yapan sağlık personeli Emine Kuştepe'de, arama kurtarma çalışmaları için kısa sürede Elazığ'a geldi. Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanda arama kurtarma çalışmasına katılan Kuştepe, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Geceden itibaren belirli aralıklarla soğukkanlı olarak görüşme yapan Kuştepe, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.

"AZİZE HANIM 8 KİŞİNİN KURTARILMASI İÇİN YOL, KOL VE GÖZ OLDU"

O anları anlatan Sağlık Personeli Emine Kuştepe, "Azize hanım ve diğer insanlar, takdir edersiniz ki bir deprem var, topraklı zeminin altındalar. Onlar hızlı hızlı soluk alıp verdikleri zaman ağız içlerine toprak karışacaktı. Ben aynı panikle yaklaşsaydım hem onların kalp ritmi değişecekti hem de solunum sıkıntısı yaşayacaktı. Bunu engellemek için tüm soğukkanlılığımla Azize hanımın anne olmasını kullandım. 'Nasıl ki doğum salonuna gittiğinde burnundan nefes alıp ağzından veriyorsan bütün çevrendekine bunu yaptır ki ağzına toprak daha az girsin ve daha rahat nefes alıp verebilesin' dedim ve hepsi öyle yaptı. Azize hanım bence 8 kişinin hayatını kurtarmak için yol, kol ve göz oldu. Ben bu başarıyı Azize hanımın bilincine ve daha çok panik olmamasına veriyorum. Çünkü Azize hanım dün geceden beri bizlerle iletişim halindeydi" diye konuştu.

EKİPLERE ELİNİ UZATTI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve Azize Çelik'in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.

Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlarCNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştuDepremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ElazığElazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğluVatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor

Deprem kahini Dyson LinDeprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

6 yaşındaki Muhammet, Elazığ6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı

ElazığElazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı ErdoğanSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldıEnkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattıDeprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldıYaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

ElazığElazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:29  Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın nereli? Sergen Yalçın çalıştırdığı takımlar
14:45  Depremde ölenler şehit midir? Kimler şehit sayılır?
14:06  VERBİS'e kayıt süresi neden uzatıldı? Kimler kayıt yapmalı? İşte KVKK Süreci ile ilgili merak edilenler
12:53  Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?
12:40  Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi!
27.01.2020 22:16:00