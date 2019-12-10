Haberler » Güncel » 'Azize' Cumartesi ekranında! - Haber

'Azize' Cumartesi ekranında!

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı Azize, artık cumartesi akşamları Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak.

10.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:26'Azize' Cumartesi ekranında!

Azize ve Kartal'ın aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başladığı dizi, 4'üncü bölümüyle 14 Aralık Cumartesi ekrana gelecek.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler, Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize yeni bölümü ile 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de.


Volkan Kocatürk, Kanal D, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04 Artvin'de çatı yangını - Haber
10:04 Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haber
10:04 Renault MAİS'e 4 ödül - Haber
10:04 Mısır cezaevindeki koşullara dikkat çekmek için meşalelerle yürünecek - Haber
10:00 AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, turizmden hakettiği payı alamıyor" - Haber
09:54 Canan Karatay'ın tavuk döner çıkışına sektörün temsilcileri ateş püskürdü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
10.12.2019 10:08:24