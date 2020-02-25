Azize Filmi

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Maud, yaşadığı travmanın ardından kendisini dine adayan genç bir hemşiredir. Maud, kanser nedeniyle perişan bir halde olan Amanda adındaki eski bir dansçı ile ilgilenmekle görevlendirilir. Bu süreçte Amanda’nın evinde kalmaya başlayan Maud, hasta kadın ile arasında farklı bir bağ kurar. Çok geçmeden Maud, Amanda’nın ruhunu kurtarmaya karar verir ve bunu saplantı haline getirir. Ancak kendi karanlık geçmişi peşini bırakmayacaktır.Rose GlassRose GlassMorfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight, Lily Frazer, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carl Prekopp, Noa Bodner, Takatsuna Mukai, Jel Djelal, Joanna Richardson, Jonathan Milshaw, Fiona Thompson, Sona Vyas, Faith Edwards, Evo Payne, Amanda Vinter, Linda E Greenwood, Susanne SchrapsKorkuSaint MaudTME (The Moments Entertainment)2019İngiltereİngilizce84 dk.TME (The Moments Entertainment)29.05.2020