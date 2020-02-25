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Azize Filmi

Azize filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Azize filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58Azize Filmi
Maud, yaşadığı travmanın ardından kendisini dine adayan genç bir hemşiredir. Maud, kanser nedeniyle perişan bir halde olan Amanda adındaki eski bir dansçı ile ilgilenmekle görevlendirilir. Bu süreçte Amanda’nın evinde kalmaya başlayan Maud, hasta kadın ile arasında farklı bir bağ kurar. Çok geçmeden Maud, Amanda’nın ruhunu kurtarmaya karar verir ve bunu saplantı haline getirir. Ancak kendi karanlık geçmişi peşini bırakmayacaktır.


: Rose Glass
Senaryo: Rose Glass
Oyuncular: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight, Lily Frazer, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carl Prekopp, Noa Bodner, Takatsuna Mukai, Jel Djelal, Joanna Richardson, Jonathan Milshaw, Fiona Thompson, Sona Vyas, Faith Edwards, Evo Payne, Amanda Vinter, Linda E Greenwood, Susanne Schraps
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Saint Maud
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 29.05.2020

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Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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