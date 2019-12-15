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Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

15.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:56Aziziye Belediye Başkanı Orhan gençlerle buluştu
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.
İlçedeki bir işletmede gerçekleştirilen program kapsamında Orhan, gençlerle yerel yönetim ve siyasi deneyimleri hakkında bilgilerini paylaştı.
Orhan, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri projelerle gençleri Avrupa'ya taşıdıklarını aktardı.
Gençlerin gözbebekleri olduğunu ifade eden Orhan, "Geleceğimizin yansımaları olan gençlerimizin her alanda aktif olmalarını arzu ediyoruz. Kahvehane köşelerinde geleceğinden umutsuz kalmaları bizim kanımıza dokunur. Gençlerin sosyal, kültürel ve alanlarında varlık göstermelerini istiyoruz." dedi.

Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti, Aziziye, Güncel

Kaynak: AA

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