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Aziziye Belediye Başkanı Orhan iş adamları ile buluştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

14.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:22Aziziye Belediye Başkanı Orhan iş adamları ile buluştu
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şubesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.
Muhammed Cevdet Orhan'ın katılımı ile dernek binasında düzenlenen toplantıda MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve dernek üyesi iş adamları şehrinin ekonomik potansiyelleri ve termal turizm olanaklarını değerlendirdi.
Orhan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un turizm potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu, kış turizminin yanı sıra termal potansiyelinin de önemine dikkati çekti.
Aziziye ilçesinde bulunan termal kaynağın şehrin marka tanınırlığına katkı sağladığını belirten Orhan, şöyle konuştu:
"Tesislerimiz, 3 havuz, 18 aile kabini ve 100 yataklı otele sahip. Küçük sayılabilecek bir işletme olmamıza rağmen misafir sayımız oldukça yüksek ve kar elde ediyoruz. Bölgemize yatırım yapmayı planlayan her girişimcimizi destekliyoruz. Bu anlamda tesislerimizin bilançolarını da yatırımcılarımıza açarak, bölgedeki yatırım fotoğrafını görebilmeleri adına onlara yardımcı oluyoruz. Şu an Ilıca ve şehrimizdeki diğer termal alanları yatırım için oldukça önemli avantajlar arz ediyor. Bu bölgeler resmi turizm alanı olduğu için ilgili bakanlıklardan da destek görülüyor ve bu durum da yatırımcının elini iyice güçlendiriyor."
Orhan, amaçlarının şehri sahip olduğu potansiyel ile hak etiği yere taşımak olduğunu kaydetti.
turizm anlamında saygın olan şehirlere hatta yurt dışında bu alanda önemli yatırımı olan ülkelere çeşitli geziler yaptıklarını ifade eden Orhan, "Edindiğimiz bu önemli tecrübeleri bölgemizde değer haline dönüştürmek en büyük hedefimiz. Bölgemizi tercih edecek her yatırımcıyı biz özel arabamızla hava alanından karşılar ve bizden talep ettiği bütün bilgileri veririz. Yatırım demek, üretim, istihdam ve yeni iş kolları anlamına geliyor. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız." diye konuştu.
MÜSİAD Başkanı Demir ise ülkeleri ayakta tutan en büyük gücün ekonomi olduğunu kaydetti.
Demir, tüketim toplumu olmaktan çıkıp üreten ve katma değer ortaya koyan toplum olabilmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Erzurum, Termal, Güncel

Kaynak: AA

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