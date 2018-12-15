Aziziye Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Mehmet Musa Çakır: "Ayrım Yok, Öncelik Var"

Milliyetçi Hareket Partisi
'nin (MHP
) Aziziye
Belediyesi aday adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmalarıyla göz dolduruyor.
MHP teşkilatları ve Ülkücü camianın yakından tanıdığı Çakır, aday adaylığı sürecinin bile ciddiyet anlamına geldiğini belirterek, "Biz basit bir işe talip olmadık. Aday adayı bile olsak, atacağımız her adım partimizin vizyonu ve yönetim anlayışı açısından büyük önem taşıyor. Bizde aday adaylığı bile değil adaylık, en az başkanlık kadar kıymetlidir" dedi.
MHP'li Çakır, yerel yönetimlerde hizmetleri verimli ya da verimsiz hale getiren iki faktör bulunduğunun altını çizerek, "Bunlardan birisi ayrım, diğeri ise önceliktir. Bir yönetici hizmet üretme sürecinde ayrım ve ayrımcılığı ön planda tutuyorsa, o hizmetin hiç kimseye bir faydası olmaz. Ama bir yönetici, ayrımcılığı değil de, önceliği esas alıyorsa, asıl fayda o hizmetten doğar. Bizim yol haritamız budur. Bizim yönetim anlayışımızda ayrımcılık değil, öncelik esas olacaktır" diye konuştu.
Kendisine görev tevdi edilmesi halinde yapacakları ilk iş ve atacakları ilk adımın, Aziziye'nin beklentilerini öncelik sıralamasına koymak olduğunu vurgulayan Mehmet Musa Çakır, "İlçede çözüm bekleyen sorunları önceliğine göre sıralamış durumdayız. Bu problemleri inşallah sırayla tek tek çözeceğiz. Biz Aziziye'nin yabancısı değiliz, bu ilçenin hamuruyla yoğrulmuşuz, bu ilçenin evladıyız. Dolayısıyla kimin ne sorunu var, çok iyi biliyoruz" dedi. - ERZURUM
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:32