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Aziziye Belediyesi, koronavirüsle mücadeleye devam ediyor

Aziziye Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 binden fazla konutu dezenfekte ettiği bildirildi.

09.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:58
Aziziye Belediyesi, koronavirüsle mücadeleye devam ediyor
Aziziye Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 binden fazla konutu dezenfekte ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında salgının ilk anından itibaren dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı anımsatıldı.
Ekiplere yapılan yeni takviyeler ile çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Muhammet Cevdet Orhan, daha fazla konutun dezenfekte yapılmasını programlarını aldıklarını aktardı.
Söz konusu çalışmaların yanı sıra vatandaşların hizmetine koştuklarını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:
"20 binden fazla konutu programımıza aldık. Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde yüzde 90'lık bölüm tamamlandı. Bu çalışmalarımız yenilerek devam edecek. Her gün yönetim birimlerimizle toplantı yapıyoruz. Eksiklerimizi ve talepleri anlık müdahalelerle kapatmaya çalışıyoruz. Bu salgının gündemimizden çıkması için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Devletimizin büyüklüğünü salgın ile bir kez daha gördük. Tüm dünyanın gıpta ettiği bir sağlık sistemine sahibiz. İnanıyorum ki büyük Türkiye bundan sonraki süreçte daha da güçlü olduğunu hissettirecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Aziziye, Güncel
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