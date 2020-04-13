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Aziziye Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini sürdürüyor

Erzurum'un Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sürdürdüğü bildirildi.

13.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:20
Aziziye Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini sürdürüyor
Erzurum 'un Aziziye Belediyesi zabıta ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sürdürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede gıda ürünleri satışı yapan market, ekmek fırınları, pasta imalathaneleri ve manavların denetimlerinin sürdüğü aktarıldı.
Zabıta ekiplerince hijyen kurallarına uyulmayan işletmelerine bundan sonra ağır para cezalarının uygulanacağı konusunda ihtar yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin sosyal mesafe kuralları ve fiyat etiketlerini değerlendirmeye aldıkları belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da dünyayı etkisi altına alan salgın konusunda vatandaşların duyarlı olduğunu kaydetti.
Vatandaşların en küçük ihmali çağrı merkezine bizzat şikayet ettiklerini anlatan Orhan, şunları ifade etti:
"Zabıta ekipleri denetimlerde, Kovid 19 konusunda sürekli olarak esnafı ve vatandaşı bilgilendiriyor. Vatandaşı aldatmaya ve sağlığını tehdit etmeye yönelik tüm ihmaller denetleniyor. Aziziye'de vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir esnafın gözünün yaşına bakmayız. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın büyük emekler sarf ederek yürüttüğü salgın savaşını sekteye uğratacak en ufak bir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun, en ufak bir hoşnutsuzluk karşısında şikayetlerini iletmekten kaçınmasın."

Kaynak: AA

Etiketler: Aziziye, Erzurum, Zabıta, Güncel
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