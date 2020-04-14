Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aziziye Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

14.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:08
Aziziye Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Erzurum 'un Aziziye ilçesinde, belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, başkan yardımcıları ve belediyenin park ve bahçeler birimi yöneticilerinin Ilıca Mahallesi'nde yeni projelerin hazırlığı için bir araya geldikleri belirtildi.
Ilıca Mahallesi Aziziye Caddesi'nde geçen yıl kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı hatırlatılan açıklamada, yıkımlar sonrasında söz konusu alanda peyzaj çalışmaları, kent meydanı ve otoparkın inşasına başlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, termal turizm potansiyellerini bünyesinde barındıran Ilıca Mahallesi'nin yeni projelerle cazibesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm ile çehresi değişen Ilıca'nın eksikliği hissedilen projelerle şifa kenti kimliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Yaz ayları ile yaklaşık 20 dönüme yakın alanın yeşillendirme çalışması yapılacağını anlatan Orhan, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile hazırladığımız şifa bahçeleri projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem görsel güzellikleri hem de ihtiyaç duyulan dinlenme alanlarını oluşturacağız. Ilıca'da son yıllarda ortaya çıkan otopark eksikliği için de yeni projemiz var. 80 araçlık bir otopark ile trafik sorununu ortadan kaldırma amacındayız. Ilıca bizim için büyük önem arz ediyor. Buradaki termal potansiyellerin yatırım anlamında ortaya çıkması gelecekte Aziziye için kazanım demektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Aziziye, Ilıca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Haberler ›› Güncel ››Aziziye Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:33: Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru - Haber 18:32: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:32: Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı - Haber 18:32: Osmancık'ta Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli - Haber 18:32: Minik Affan'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor