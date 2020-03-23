Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor - Haberler

Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe genelinde bahar temizliği alarmı verildi.

23.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:03
Aziziye'de bahar temizliği devam ediyor
Aziziye Belediyesi tarafından ilçe genelinde bahar temizliği alarmı verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sokaklar ve belediye uhdesinde bulunan tüm caddeler temizlenip yıkanıyor.

Özellikle Ilıca , Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde bir haftadan beri sürdürülen bahar temizliği kapsamında bu temizlikler sürekli hale getirildi. Ticarethane ve kamusal alanlarda ki ilaçlama çalışmalarının yanı sıra sürdürülen temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü görülüyor. Dünyayı etkisi altına Korona Virüsü 'nün de ön plana alınarak temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, her bahar ayları ile birlikte başlatılan temizlik çalışmalarının bu yılda daha da yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettirildiğini söyledi. Başkan Orhan, "Korona virüs ile mücadele çerçevesinde yetki alanları içinde bulunan tüm sokak ve caddelerin temizliği için ekiplerimiz olağanüstü çaba gösteriyorlar. Çağrı merkezlerimize gelen talepler ide değerlendirerek çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Temiz ve yeşil bir Aziziye için baharın gelişi ile birlikte işçilerimiz yoğun mesai harcamaktadırlar. Hepsine özverili çalışmalarından ötürü teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Selçuklu, Aziziye, Ilıca, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

SPOR Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları - Haber Çankaya'da koronavirüsle etkin mücadele sürüyor - Haber Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber Bağlar'da koronavirüse karşı Gıda Toptancılar Sitesi dezenfekte edildi - Haber Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading