Aziziye'de Bin 700 Fidan Toprakla Buluştu

Erzurum
'un Aziziye
ilçesinde bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.
Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Kahramanlar köyünde "Daha Yeşil Bir Aziziye İçin" sloganıyla fidan dikimi yapıldı.
Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
'ın fidan dikimi yaptığı etkinlikte, bin 700 fidan toprakla buluştu.
Kaymakam Topsakaloğlu, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğine işaret ederek, Aziziye'nin coğrafi büyüklüğü ve kırsal alanının fazla oluşunun yeşil alanların artırılması için avantaj olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Orhan
da erozyonun önlenmesi ve temiz hava için önemli olan orman alanlarının artırılması için yerel yönetim olarak azami gayret göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İmarı ve altyapısı ile yaşanabilir bir kent olma özelliğini sürdüren ilçemizde mevcut yapıyı korumak ve yeşil alanlar ile ağaçlandırılmış alanlarının artırılması çabasındayız. Beş yıla yaklaşan hizmet süremizde gayret gösterip bize gelen bu anlamdaki tüm projelere koşulsuz destek verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı özveriyi göstereceğiz."
Fidan dikimine, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Koç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman
ve Ilıca
Muhtarı Timur Meral de katıldı.
Muhammed Cevdet Orhan,Aziziye
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29