Aziziye'de Danışma Meclisi Toplantısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Teşkilatı'nın düzenlediği danışma meclisi toplantısında gençlerle buluştu.Gençlik teşkilatlarının kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Orhan, "Ne zaman gençlik teşkilatlarıyla bir araya gelsek veya bir organizasyonda buluşsak, heyecanımızı gizleyemiyoruz. Onlarla birlikte çalışmak bize güç katıyor." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği değere dikkat çeken Başkan Orhan: "Liderimizin gençliğe verdiği değer olarak bizzat ben karşınızda duruyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerine kadar Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak bu görevi hakkıyla yerine getirme gayretinde olacağız. Partimizin gençlere verdiği değere binaen inanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde de benden daha genç belediye başkanları ülkemizin herhangi bir yerinde hizmet vermeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü."Liderimizin gençlik kolları teşkilatlarını yalnızca öncü birlikler değil, siyasetin bizzat içerisinde, yeri geldiğinde mecliste, yeri geldiğinde belediyelerde, yeri geldiğinde il ve ilçe yönetimlerinde ve bunun yanı sıra ülke meselelerinde fikirlerine danışıldığı bir nokta olarak işaret etmektedir."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda hep birlikte yürümeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Orhan, Erzurum sınırları içerisinde Aziziye'de yaptıkları çalışmalarla gençliğin ismini her alanda duyurduklarını belirtti.AK DAVADAN GÜÇ ALIYORUZİlçede önemli yatırımları hayata geçirdiklerine değinen Başkan Orhan,"İlçemizde hayata geçirdiğimiz birçok çalışma var. Önemli projelerimiz hayata geçirmiş durumdayız. Beşer olarak tabiki eksiklerimiz olabilir. Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki, AK teşkilatlarımızla birlikte çalışmaktan aldığımız güçle 4 buçuk yıl içerisinde ilçemize yapılması gereken çalışmaların tamamını azami ölçüde yaptık." şeklinde konuştu.ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ GÖRÜCÜYE ÇIKTIHer zaman halkla rağmen değil halk ile birlikte yönetim şeklini benimsediklerini ifade eden Başkan Orhan," Bizler seçim vaadi olarak halkımıza neyi söz verdiysek tamamına yakınını gerçekleştirdik. Şu an bu programın yapıldığı kültür merkezimizi ilçemize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu kültür merkezine 15 Temmuz şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın isminin verilmesinin gururunu da yaşıyoruz." diye konuştu.AK GENÇLİĞE TEŞEKKÜRAK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez'e ve Aziziye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Yağma'ya teşekkür eden Başkan Orhan," Erzurum'un her bölgesinde bu gençliğin izlerini görmekteyiz. AK gençlikten gelen bir siyasetçi olarak, gençlerimizin başarısının içerisinde yer almak bizleri ayrıca onurlandırıyor." dedi.AZİZİYE HER ANLAMDA LİDERAK Parti'nin Aziziye'de hep yüksek oranda oy aldığını ve Erzurum'da merkez ilçelerinde birinciliği her zaman elinde bulundurduğuna dikkat çeken Başkan Orhan," Bizler AK Partimizin girdiği seçimlerin tamamında Aziziyemizde gerekli çalışmaları yaptık ve merkez ilçeler arasında birinci sırayı hiçbir zaman bırakmadık. 2019 Yerel Seçilerinde de yine birinciliği göğüsleme hedefindeyiz. Teşkilatımıza ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.Aziziye demek; Erzurum'un kurtuluş mücadelesinin verdiği tabyalar demek. Biz o kurtuluş mücadelesinin verildiği tabyalardan gücünü alan ilçe olarak hep birlikte olduk ve insicamı hiç bozmadık." diye konuştu.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, AK Parti Aziziye İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Kervan ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM