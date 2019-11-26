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Aziziye'de denetimler doludizgin

Erzurum'un Aziziye ilçesinde zabıta ekipleri un ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.

26.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:32Aziziye'de denetimler doludizgin
'un ilçesinde zabıta ekipleri un ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.

Aziziye Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca'da bulunan fırın ve pastanelerde incelemelerde bulundu. Yapılan uygulamada işyeri ruhsatları, çalışanların sağlık karneleri, hijyen ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Denetimler sırasında işyeri sahiplerinin de zabıta ekiplerine yardımcı oldukları görüldü. Gün boyunca devam eden denetimler sırasında kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara ise uyarı yapıldı.

İlçede yaşayan vatandaşların huzuru ve rahatı için aralıksız çalıştıklarını dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan," Zabıta ekiplerimizle fırınlarda, pastanelerde, un ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinde gerekti denetimleri periyodik olarak yapıyoruz. Denetimler sırasında işletmecilerimiz de ekiplerimize gerekli kolaylığı sağlıyorlar. Denetimler sırasında iş yerlerimizin kurallara uygun hareket etmesi ve bu anlamda gerekli hassasiyeti göstermeleri bizi oldukça memnun ediyor. İş yerlerinde gördüğümüz eksikleri işletmecilere söylüyoruz, onlara bu problemleri ivedilikle çözme yoluna gidiyorlar. Fikir birlikteliği içerisinde çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimi 7/24 vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek adına görev yapıyor. - ERZURUM

Zabıta Müdürlüğü, Aziziye, Erzurum, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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