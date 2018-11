Aziziye'de Eğitim İstişaresi

15 Kasım 2018 Perşembe 12:01



Eğitime yaptığı yatırımlarla her fırsatta adından söz ettiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan , ilçede görev yapan okul müdürleri ile eğitim sorunlarını masaya yatırdı.Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile okul müdürlerinin katıldığı toplantıda Aziziye Belediyesi tarafından yakın zamanda hizmete sunulacak olan 'Gönülden Gönüle' projesi de tanıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, okulların tadilat ve ihtiyaçlarında belediye katkısını anlattı. Başkan Orhan'ın eğitim kurumlarına ayrı bir önem verdiğini dile getiren Yavilioğlu, "İlçemizde ki eğitim başarısı diğer ilçelere oranla daha fazla. Eğitim binalarımız ve çevresinde belediyemizin özenle yaptığı çalışmalar var. Materyal eksiğimiz konusunda sürekli olarak belediyemizin katkılarını görüyoruz. Bundan sonra da aynı samimi hizmetlerin devam edeceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'da Aziziye Belediyesi ile uyumlu çalışmalarına dikkat çekti. Başkan Orhan'ın tanıtımını yaptığı 'Gönülden Gönüle Aziziye' projesinin Türkiye 'de emsali olmadığını anlatan Topsakaloğlu, "Böylesi eğitim projeleri sayesinde artık çocuklarımız maddi kaygısı olmadan eğitim hayatlarını sürdürebilecekler. Daha da genişletilmesi mümkün ve tüm şehirlerde sürdürülebilir bir proje olması da Başkanımızın başarısını ortaya koymaktadır. Mülki amir olarak bu projenin sürdürülmesinde elimizden gelen gayretin çok daha fazlasını göstereceğiz" diye konuştu.BAŞKAN ORHAN; EĞİTİME HİZMETTE TASARRUF ETMEYİZAziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, eğitim hizmetlerinde istişarenin önemine değindi. Okul müdürlerinden belediyeden beklentilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Orhan, "Aziziye Belediyesi olarak eğitim camiasının her daim emrindeyiz. Ilıca 'da hizmete açtığımız Kültür Merkezimizi de yine eğitimin hizmetine sunduk. Kültür Merkezimizin bir an bile boş olmasını istemiyoruz. Okullarımız mutlaka istifade etmelidir. Yakın zamanda hizmete sunacağımız 'Gönülden Gönüle Aziziye' projesi ile maddi imkanı olmayan öğrencilerimizin bu sorunlarına çare olmayı hedefliyoruz. Bu projede hayırseverler okul ve belediyemiz üçgeninde öğrencilerimizin ihtiyaçları hazırladığımız sistem üzerinden aktarılıp eksiklik giderilecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM