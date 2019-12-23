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Aziziye'de Gençlerin Futbol Turnuvası

AK Parti Aziziye İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen 18-30 yaş arası tüm gençleri kapsayan futbol turnuvası başladı.

23.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:06 Aziziye'de Gençlerin Futbol Turnuvası
AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen 18-30 yaş arası tüm gençleri kapsayan futbol turnuvası başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez ve AK Parti Aziziye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu'nun katıldığı turnuvanın ilk vuruşunu Başkan Orhan yaptı. 7'şer kişilik 20 takımın mücadele edeceği turnuvada ilk 3'e girenlere ödül verilecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesinin destekleri ile organize edilen turnuvanın gençlerin sportif alışkanlıklar kazandırmak olduğunu söyleyen AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu, organizasyonlara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkürlerini dile getirdi. Katılımın beklenenden yüksek olduğunu dile getiren Beyoğlu, bu tür sosyal ve sportif organizasyonların devam ettirileceğini kaydetti.

BAŞLAMA VURUŞU GENÇ BAŞKANDAN

Aziziye Gençlik Kolları Turnuvası'nın başlama vuruşunu Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı. Turnuvanın amacına ulaşmasında gereken her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Orhan, her türlü sosyal kültürel aktivitelerde gençlerin yanında olacağının altını çizdi. Yerel yönetimler olarak bu tür etkinliklere ve projelere açık olduğunu belirten Başkan Orhan, "Gençlik kollarımızın böylesi girişimi bizleri memnun etti. Yerel yönetimler olarak gençlerin fikirlerine açığız. Turnuva sonrasında verilecek ödüllerde de katkı sunmak amacındayız" dedi.

GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİ

Turnuvanın ilk karşılaşması sonrasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez ve AK Parti Aziziye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu, gençlerle hatıra resmi çekildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva Olimpiyat Parkı halı sahalarında yapıldı. 150'nin üzerinde gencin katıldığı futbol turnuvasının gelecek yıllarda da devam ettirileceği öğrenildi. - ERZURUM

AK Parti, Aziziye, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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