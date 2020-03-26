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Aziziye'de ilaçlanmadık yer kalmayacak

Aziziye Belediyesi dünya genelinde etkisini sürekli artırarak devam ettiren korona virüsüne savaş açtı.

26.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:16
Aziziye'de ilaçlanmadık yer kalmayacak
Aziziye Belediyesi dünya genelinde etkisini sürekli artırarak devam ettiren korona virüsüne savaş açtı. İlçenin tamamında neredeyse ilaçlanmadık yer kalmayacak. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, çalışan tüm personeli ile virüsün etkisini bitirmeye odaklanmış vaziyette. Yaklaşık iki haftadan beri ilçe genelinde afişler ve duyurularla vatandaşta farkındalık oluşturmayı amaçlayan Aziziye Belediyesi kamusal alanlar ve eğitim kurumlarının ilaçlanmasının ardından şimdide konutların ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde yoğun bir şekilde sürdürülen dezenfeksiyon uygulamalarında 7 gün 24 saat esasına göre çalışılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan işçilerden oluşan belediye ekipleri apartmanlarda ortak kullanım alanları, sosyal donatı alanları ve park bahçelerin dezenfeksiyonunda görev alıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada Korona virüsünün önlenmesinde ve etkisinin azaltılmasında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Başkan Orhan, Dezenfeksiyon dışında belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer belediyecilik hizmetlerinde dışarı çıkılmadan işlem yapılmasına olanak sağlandığını söyledi.

Ülke olarak bu sıkıntıdan el birliği ile kurtulacaklarını kaydeden Başkan Orhan, "Sağlık Bakanımız hemen her gün kamuoyunu malum hastalık konusunda bilgilendiriyor. Şüphesiz bu hastalığın kırılmasında en önemli etkenin yayılmanın önlenmesi ve dolayısıyla dışarı çıkılmaması olarak anlatılıyor. Yerel yönetimler olarak bu halin devam ettirilmesinde üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapmak amacındayız. Aziziye Belediyesi olarak tüm sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretindeyiz. Dezenfeksiyon çalışmaları da bunlardan sadece birisi. Buradan tüm ilçe halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

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