Aziziye'de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak
Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.
14.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:31
Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.
Belediye zabıta ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde etiketler incelenerek zamlı satış yapan esnaf uyarıldı. Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren tüm dünyaya yayılan Korona bulaşıcı hastalığını fırsata çevirmek isteyerek vatandaşların panik havasını istismara ederek fahiş zam yapanlar hakkında yüklü cezalar uygulanacak.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak halkı sömürmeyi amaç edinenlerin takibinde olacaklarının altını çizdi. Şu ana kadar zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi bir suç unsuru görülmediğini aktaran Başkan Orhan, "İlçe sınırları içinde tüm esnafı yakın takibe aldık. Şikayetleri değerlendiriyoruz. İlçe esnafımızın şu ana kadar ki durumu itibariyle duyarlılığı bizleri mutlu etti." dedi.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Başkan Orhan, Korona virüsü riskinin devam ettiği süre boyunca haksız satış yapan fırsatçı esnaf ve işletmeler konusunda gerken cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Başkan Orhan, "Vatandaşlarımız 4449125 numaralı telefon ile 0535 019 0191 whatsap şikayet hattı aracılığı ile Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler." diyerek sözlerini sürdürdü. - ERZURUM
Belediye zabıta ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde etiketler incelenerek zamlı satış yapan esnaf uyarıldı. Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren tüm dünyaya yayılan Korona bulaşıcı hastalığını fırsata çevirmek isteyerek vatandaşların panik havasını istismara ederek fahiş zam yapanlar hakkında yüklü cezalar uygulanacak.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak halkı sömürmeyi amaç edinenlerin takibinde olacaklarının altını çizdi. Şu ana kadar zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi bir suç unsuru görülmediğini aktaran Başkan Orhan, "İlçe sınırları içinde tüm esnafı yakın takibe aldık. Şikayetleri değerlendiriyoruz. İlçe esnafımızın şu ana kadar ki durumu itibariyle duyarlılığı bizleri mutlu etti." dedi.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Başkan Orhan, Korona virüsü riskinin devam ettiği süre boyunca haksız satış yapan fırsatçı esnaf ve işletmeler konusunda gerken cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Başkan Orhan, "Vatandaşlarımız 4449125 numaralı telefon ile 0535 019 0191 whatsap şikayet hattı aracılığı ile Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler." diyerek sözlerini sürdürdü. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Aziziye, Zabıta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu