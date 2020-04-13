Aziziye'de sürekli denetim
Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs salgını tedbirlerine yoğunluk kazandırdı.
13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:18
Zabıta ekipleri her an her yerde
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, denetimlerde zabıta ekiplerinin Covid 19 virüsü konusunda sürekli olarak esnafı ve vatandaşın bilgilendirildiğini kaydetti. Vatandaşı aldatmaya ve sağlığını tehdit eden tüm ihmallerin denetildiğini söyleyen Başkan Orhan, "Aziziye ilçe sınırlarımız içerisinde vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir esnafın gözünün yaşına bakmayız. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık bakanlığımızın büyük emekler sarf ederek yürüttüğü salgın savaşını sekteye uğratacak en ufak bir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. En ufak bir hoşnutsuzluk karşısında şikayetlerini iletmekten kaçınmasınlar" diye konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Aziziye, Zabıta, Güncel