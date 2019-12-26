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Aziziyeli çocuklara kayak imkanı

Yarıyıl tatilinin yaklaşması ile birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarında adından söz ettiren Aziziye Belediyesi ilköğretim çağında bulunan çocuklar için kayak yapma fırsatı sunuyor.

26.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48 Aziziyeli çocuklara kayak imkanı
Yarıyıl tatilinin yaklaşması ile birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarında adından söz ettiren Belediyesi ilköğretim çağında bulunan çocuklar için kayak yapma fırsatı sunuyor. Ailelerinin onayı ile Aziziye sınırları içinde ilköğretim 1-2-3-4 ve 5. Sınıf öğrencileri için kayak kursu düzenleyen Aziziye Belediyesi Kayak Kulübü ve Kar işletmeciliğinin destekleriyle ilçe sınırları içinde kayak bilmeyen öğrenciler kayak kursu görecek. Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen proje kapsamında bu fırsattan yararlanmak isteyen Aziziye sınırları içinde eğitim gören öğrenciler ailelerinin onayı ile okul müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Aile izin dilekçesi, ikametgah ve Nüfus cüzdan fotokopisi ile 10 Ocak tarihine kadar başvurunun yapılması gerekiyor.

BAŞKAN ORHAN; PALANDÖKENİ GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR

Aziziye Belediyesi olarak öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesinde her zaman öncü olduklarını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Her zaman yerel yönetimler olarak çocuklarımızın kültürel ve sosyal alanda güçlü bir birey olmasının önünü açma çabasını gösterdik. Öncesinde de okullara kırtasiye ve kitap yardımı yapmakla birlikte seyyar sinema gösterimi ile çocuklarımızın ayağına sinemayı getirdik. Öğrencilerimiz içinde Dünyanın en büyük kayak merkezlerinden biri olarak gösterilen Palandöken'i görmeyenler var. Bu vesile ile ilköğretim öğrencilerimize hem kayak sporunu öğretmek hem de ara tatilde eve kapanmalarını önlemek amacıyla böyle bir projeyi tertip ettik" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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