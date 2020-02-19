Azizler Filmi

Yönetmen
koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan’ın oturduğu 'Azizler' film
inin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Berkun Oya kaleme alıyor.Yönetmen:
Durul Taylan, Yağmur TaylanSenaryo:
Berkun OyaOyuncular:
Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım, Helin Kandemir, Okan YalabıkFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
AzizlerYapımcı Firma:
İmajYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
02.10.2020 Azizler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.