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"Azizler" filminin çekimleri başladı

Yağmur ve Durul Taylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Azizler" adlı filmin çekimleri başladı.

24.10.2019 17:04
Yağmur ve Durul Taylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Azizler" adlı filmin çekimleri başladı.
Imaj International yapımcılığında gerçekleştirilen filmin senaryosunu Berkun Oya kaleme aldı.
Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir yer alıyor.
Çekimleri İstanbul'da süren yapımın 2020'de seyirciyle buluşması bekleniyor.

Durul Taylan, Berkun Oya, Yönetmen, Güncel

Kaynak: AA

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