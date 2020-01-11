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Azizoğlu: "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır"

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" dedi.

11.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:53Azizoğlu:
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" dedi.

Irak'a yaptığı akademik çalışmaları değerlendiren Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Bölgede bulunan üniversiteler başta olmak üzere 29 ülkeden üyemiz bulunan tüm üniversitelerde Türk Dili Edebiyatı Bölümü açma çalışmalarımız akademik çalışmalarımızın öncü hedeflerindendir. Bölgesel Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Aram ile Dohuk Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümü açılış tarih ve programını belirleme ve diğer üniversitelerde Türk dilli edebiyatı bölüm açma çalışmalarına destek çalışmasını gerçekleştirdik. Başta bölgemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasında Türkçe'nin yaygın eğitim dilli olması çalışmalarımıza tüm kurumlarımızdan katkı bekliyoruz. Türkiye her alanda küresel cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Turizm, ekonomi, diplomatik ve eğitim alanlarında Türkiye tercihi Türkçe'yi bilme zaruri hale getirmektedir. Türk Dili Edebiyatı bölümlerini tüm imkanlarımızı kullanarak küresel yaygın dil haline gelmesi çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Hikmet Azizoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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