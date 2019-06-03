03.06.2019 15:34
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Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldıANKARA - Ankaralı çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı.

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
ANKARA - Ankaralı çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı.
Ankara'nın Sincan İlçesinde yaşayan 76 yaşında İrfan Gözel, yıllarca çiftçilik yaptı için ehliyet almaya fırsatı olmadı. Gözel, emekli olduktan sonra ehliyet almaya azmetti. bir süre önce Sincan'da ki bir sürücü kursu Gözel'in başvurusunu olumlu karşılayarak kurs verdi. İrfan Gözel, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı Gözel, otomobil kullanarak eşi ile gezmeyi planladığını söyledi. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa

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