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'Azmin Zaferi' Büyükçekmece'de sergilendi

Büyükçekmece Belediyesi 'Azmin Zaferi Kişisel Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

17.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38'Azmin Zaferi' Büyükçekmece'de sergilendi
Belediyesi 'Azmin Zaferi Kişisel Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye çok sayıda sanatsever katıldı. Neşe Yaylım'ın el emeği göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Ömer , "Bu sergiyi Büyükçekmecelilerle buluşturan Neşe hanıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarının hepsi çok özel eserler. Herkesin görmesi gereken bir sergi. Emeklerinden ötürü kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Sergiyi gezerek çalışmaları tek tek inceleyen Kazancı, etkinlik bitiminde Neşe Yaylım'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Kazancı, Güncel

Kaynak: İHA

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