Azmiyle Engelleri Aşarak Robot Tasarım Ekibine Katıldı

Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencisi hafif zihinsel engelli Mertcan Bitik, azim ve gayretiyle engelleri aşarak, okulun TÜBİTAK projesi olan "arduino" programıyla labirentleri mesafe sensörü sayesinde çözen robot üzerinde çalışan ekibe dahil oldu.
Okul hayatının bir bölümünde özel eğitim sınıfında öğrenim gören, daha sonra Rehberlik Araştırma Merkezi'nin kararıyla kaynaştırma öğrencisi olan Mertcan Bitik, ortaokulun ardından Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam ediyor.
Geçen öğretim döneminde kendi imkanlarıyla fiziksel bilgisayar programlama olan "arduino" seti alarak çalışmaya başlayan Bilişim Teknolojileri 11. sınıf öğrencisi Bitik, öğretmenlerinin dikkatini çekti.
Bitik, emeğinin karşılığını, okulun TÜBİTAK projesi olan "arduino" programıyla labirentleri mesafe sensörü sayesinde çözen robot üzerinde çalışan ekibe dahil olarak aldı. Bilgisayar
mühendisi olma hedefini gerçekleştirebilmek için çalışmalarına devam eden Bitik, azim ve gayretiyle akranlarına örnek oluyor.
"Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum"
Mertcan Bitik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yönlendirmesiyle geçen eğitim döneminin sonlarında fiziksel programlama olan "arduino" seti aldığını ve çalışmaya başladığını söyledi.
"Arduino" çalışmalarına başladıktan sonra öğretmenlerinin dikkatini çektiğini belirten Bitik, "Arduino ile çalışan hazır bir robot getirmiştim okula, yazılımı yoktu. Hocam bana 'Gel beraber bunu baştan yapalım, sen de bir şeyler kazanmış olursun.' dedi. 'Tamam.' dedim. TÜBİTAK projelerine o şekilde girdim, başarım ve azmim sayesinde. Projede çalıştığımız robot da zaten labirent çözen bir robot, mesafe sensörlü. Önünde bir engel gördüğü zaman sağa-sola dönüyor." diye konuştu.
Bitik, TÜBİTAK ekibinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başardığım şeyi görünce içimde daha çok yapma hissi oluyor. Başardığım zaman azim görüyorum kendimde. 'Ben bu projeyi yapacağım, alnım ak bir şekilde bitireceğim.' diyorum." ifadelerini kullandı.
Web tasarıma ilgisinin olduğunu ilettiği öğretmenlerinin kendisine yol gösterildiğini aktaran Bitik, çalışmalara başladığını anlattı.
Bitik, üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istediğini belirterek, "Bunun için de üniversiteye yönelik hazırlık yapıyorum." dedi.
Mesleki olarak kendi alanında ilerlemek istediğine işaret eden Bitik, araçların güvenliğini artıracak çalışmalar yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
"Mert öğrenmeye açık bir öğrenci"
Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmeni İbrahim Koz da Mertcan Bitik'in kendini sürekli geliştiren bir öğrenci olduğunu söyledi.
Koz, Bitik'in kendilerine sorular sorduğunu, öğrenmeye açık bir öğrenci olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mertcan en basit uygulamadan başlayarak kendini geliştirmeye gayret gösterdi. Biz de yardımcı olmaya çalıştık hatta bir gün hazır bir arabayla geldi, onu çözmeye çalışıyordu. 'Bunu bu şekilde çözmektense bu sene TÜBİTAK projesi var okul olarak katıldığımız, bu projede yer al. Sıfırdan böyle bir proje yapalım seninle.' dedik. Projede labirent kuracağız, o arabayı koyduğumuzda otomatik girişten çıkışa kadar kendi yolunu bulacak. Mertcan da bu projede katkılarıyla inşallah hem kendini geliştirecek hem de bize yardımcı olacak."
Koz, Bitik'in azimli bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, "Mertcan diğer öğrencilerimiz gibi tam gelişimsel özelliklere sahip olmayan bir öğrenci. Belki biraz daha geç öğreniyor olabilir ama onun azmi diğer öğrencilerden çok çok daha iyi durumda." dedi.
Anadolu Lisesi
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27