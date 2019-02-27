Azospermide Sevindirici Haber

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde en ciddi sorun, TESE ile de olgun sperm hücresi bulunamamasıdır. Bugüne kadar standart tekniklerle yapılan tüp bebek olgularında kuyruk gelişimini tamamlamamış erken evre sperm hücreleri ile bir sonuç alınamıyordu. Bunu başarmak için bir süredir tüp bebek öncesi testislerde kök hücreleri besleyerek sperm hücreleri tedavi edilmekte. Gerçekten de, daha önce TESE ile olgun sperm çıkmayan olgularda tedavi sonrası kuyruk gelişimi tam, olgun, canlı sperm elde edilebileceği görüldü. Dünya'da diğer merkezlerde de bu şekilde olguların %15'inde sperm çıktığı bildirilmiştir. Ancak olgun sperm çıkmaması durumunda gebelik şansı ne yazık ki çok düşük kalıyor.

En son 2 yıl önce Japonya'da hiç kuyruk gelişimi olmayan yuvarlak spermatidler ile özel bir teknik kullanılarak yapılan yüze yakın tüp bebek olgusunda sağlıklı doğum bildirilmişti. Bir süredir aynı teknik Ankara'da özel bir merkezde de kuruldu ve 7 ay boyunca önce fare yumurtalarında denenip, başarılı sonuç elde edildikten sonra da insan yumurtası üzerinde uygulanmaya başlandı. Nihayet geçtiğimiz günlerde, TESE denemesinde olgun sperm çıkmayan bir olguda bu tekniği kullanarak, kuyruk gelişimi yetersiz yuvarlak öncü sperm hücresi ile sonuç alındı ve mikroenjeksiyon sonrası sağlıklı bir gebelik oluştuğu gösterildi. Daha önce yapılan çalışmaların, bu hücrelerle doğan bebeklerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını da bildirmiş olması, olumsuz bir risk olasılığını da dışlamakta. Bu sayede ümitsiz azoospermi olguları için de yeni bir tedavi olanağı elde edilmiş oldu. Ancak tekniğin güvenilirliğini ve başarısını artırmak üzere çalışmalar devam etmekte.

Tam olgunluk aşamasına gelmemiş spermlerin bugün için güvenle kullanılmasında ve sağlıklı gebelik elde edilmesinde çok önemli 2 husus vardır:

1. Tüp bebek öncesi sperm kök hücrelerinin tedavi edilerek, bir şekilde kuyruk çıkarmaya başlamış olmaları ve şeklen olmasa da genetik olgunluklarının testlerle gösterilmesi

2. Uygun laboratuvar tekniklerinin kullanılması.

Bu şartların sağlanması durumunda öncü sperm hücreleri ile başarılı sonuçlar alınabilir. Hiç kuyruk çıkarmamış yuvarlak hücrelerin kullanımı üzerinde çalışma ve araştırmalar devam etmekte.

Kaynak: Bültenler