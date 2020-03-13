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Azospermik Erkeklerde Varikosel Tedavisi Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

13.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:28
Azospermik Erkeklerde Varikosel Tedavisi Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Varikosel bacakta görülen varis hastalığının testis damarlarında görülmesi gibi testiste geniş damarların oluşması şeklinde açıklayabiliriz. Geniş taramalarda erkeklerin %15'inde varikosel görüldüğü tespit edilmiştir. Çocuk sahibi olma sorunu yaşayan erkeklerde en sık gördüğümüz durumdur ve kısırlık sorunu yaşayan erkeklerin %45'inde muayenede tespit edilir. Bir çocuğu olup 2. çocuk olmasında sorun yaşayan erkeklerin %80'ninde varikosel tespit edilir.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu sözlerine şöyle devam ediyor, ''Azospermi ise erkekte hiç spermin dışarı çıkmaması durumudur. Sperm üretim bozukluğuna bağlı azospermisi olan erkeklerde %5-10 sıklıkla varikosel de olabilir. Varikoselin azospermiye neden olduğu kesin olarak ispat edilmemekle birlikte son yıllarda varikoselin düzeltilmesinin sperm çıkışını sağladığı bildirilmiştir. 2017 yılında yapılan bir literatür çalışmasında azospermik erkeklerin varikosel operasyonu sonrasında menide sperm çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Sperm çıkışı olan erkeklerin az bir kısmının eşlerinde doğal yolla gebelik görülmüştür. Aynı araştırmada tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerin varikoseli olup tedavi olanlarda canlı doğum oranları, varikosel tedavisi olmadan tüp bebek tedavisine başlayanlardan anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir.''dedi.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu,''Menide sperm çıkışı olmayan azospermik erkeklerde ise testis dokusundan ameliyat yolu ile alınan dokularda sperm araştırma işlemi (TESE) sperm bulmak için tek yoldur. Varikosel operasyonu sonrası mikroTESE operasyonu ile sperm bulma olasılığının arttığı gösterilmiştir.'diye belirtti.

Dr.Bakırcıoğlu son olarak şunları ifade etti; ''Azospermi tespit edilen bir erkeğin bir Üroloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve muayenesi gerekmektedir. Hormonal ve genetik incelemelerin yapılması sonrasında azospermik erkeklerin muayenesinde varikosel tespit ettiğimizde varikosel operasyonu sonrası 3 ila 6 ay bekleyip sperm çıkışını izlenmelidir. Varikosel operasyonundan 3-6 ay geçmesine rağmen hala azoospermi görülen erkeklerde mikro-TESE operasyonu ile sperm araştırma işlemi önermekteyiz. Bu yolla hem sperm bulma başarısı artıyor hem de sperm kalitesini arttırarak tüp bebekte canlı doğum oranlarının yükselmesine katkı sağlıyoruz.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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