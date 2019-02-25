Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı

2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, yeni doğan bebeğinin fotoğrafını ilk kez yayınladı.

"NAZARLARDAN SAKLASIN"

Sosyal medya hesabından yeni doğan bebeğinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Eşi Atakan Koru ile erkek bebeği Demir'in fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Azra Akın'a çok sayıda tebrik mesajı da geldi. Azra Akın'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Demir'in gözleri annesinde" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzel bir aile oldunuz Allah nazarlardan saklasın." yorumunu yaptı.

AZRA AKIN KİMDİR ?

8 Aralık 1981 yılında Hollanda'da doğdu. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır. Aile 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir. Akın'ın kendisinden iki yaş küçük Doruk adlı bir kız kardeşi vardır. 1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır.