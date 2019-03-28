Azra Aksu, Slovenya Yolcusu

Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, uluslararası arenaya bir sporcu daha kazandırmanın gururunu yaşıyor. Yeşil-beyazlıların 2004 doğumlu sporcusu Azra Aksu, 30 Mart'ta Slovenya'nın Radovlijca şehrinde yapılacak olan Açık Su Yarışması'nda milli formayla mücadele edecek.

Slovenya yolculuğu öncesi Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Turunç ve Yüzme branşı baş antrenörü Gökhan Bora, genç sporcuya başarılar diledi. Azra Aksu'nun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen Turunç,"Azra daha önce bir çok yerel ve ulusal yarışlarda dereceler elde etti. Alt yapımızdan yetişerek uluslararası arenada milli formayla boy göstermesi bizi onurlandırıyor. İnşallah Slovenya'da elde edeceği derecelerle bizi daha da onurlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler