Azra için yeni bir dönem başlıyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen "Elimi Bırakma", heyecan ve aksiyon dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı "Elimi Bırakma", her bölümüyle büyük beğeni toplayarak,pazar günlerinin en çok izlenen yapım olma unvanını elinde bulunduruyor.

Yeni sezon ilk bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü yine nefesleri kesecek.

Merakla beklenen dizinin 44. bölümünde neler olacak:

Azra ve Cenk'in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk'in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır.Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.