Haberler » Spor » Azra Sevinç gümüş grupta - Spor

Azra Sevinç gümüş grupta

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Türkiye Şampiyonası'nın ardından gümüş gruba yükseldi.

29.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:59Azra Sevinç gümüş grupta
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Şampiyonası'nın ardından gümüş gruba yükseldi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Optimist, Laser Yelken Türkiye Şampiyonası İstanbul 'de yapıldı. 18 şehir, 50 takım ve 600 sporcunun mücadele ettiği yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 5 sporcusuyla katıldı. 6 günde 8 yarışın yapıldığı organizasyonda Büyükşehirli sporcu Azra Sevinç topladığı 263 puanla gümüş gruba yükselerek 55'inci sırada yer aldı. Genç sporcu bu sonuçla 2020 Yıldızlar Türkiye Kupası'nda katılmaya aday sporculardan biri oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:32 EURO 2020 kura çekimi yarın Bükreş'te yapılacak
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
10:31 19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:26 Vali Kaymak: "İsteğimiz Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması"
10:24 Melikgazi Voleybol Yıldız Takımı Kayseri Şampiyonu
10:04 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi
09:56 AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
09:37 15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
08:01 Anlaşma tamam! Henry Onyekuru Galatasaray'da
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
23:24 Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
18:22 Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti
29.11.2019 10:33:51