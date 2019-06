Aztopal: "İnce eleyip sık dokuyacağız, hata yapma lüksümüz yok"

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Yeni sezona Samsunspor, bir takım takviyelerle daha güçlenerek, hedefe daha kitlenmiş vaziyette girmesi gerekiyor. Dolayısıyla ince eleyip sık dokuyacağız, hata yapma lüksümüz yok" dedi.



Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar, spor muhabirleriyle bir araya geldi. Yeni sezon çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Genel Menajer Mustafa Aztopal, basına yansıyan transferlere de açıklık getirdi.



İrfan Buz'un Samsunspor ile ilgili çok ciddi hedeflerinin olduğunu belirten Mustafa Aztopal, "Bize faydası dokunacağını düşündüğümüz isimleri belirleyeceğiz. Yeni bir teknik yapılanmamız var. İrfan hocamız da kendi görüşlerini bizimle paylaşacak. Ortaya doğru bir komplikasyon çıkacak. Onların doğrultusunda da hareket edeceğiz. Şu anda bir teknik direktör değişikliğine gittik. İrfan hocamızın imza töreninde kendisini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Samsunspor ile ilgili çok ciddi hedefleri var. Kendisi ile ilgili de hedefleri var. Samsunspor gibi bir camiada, şu anda bulunduğu bu ligde görev almasının sebebi peş peşe başarılı yıllar geçirmektir. Bunu arzuluyor. Doğru bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu hamleyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Bundan sonra da bizler için çok hareketli geçecek" diye konuştu.



Yeni sezonda doğru kadro yapılanmasını oluşturacaklarını ifade eden Mustafa Aztopal, "Türkiye'deki şu anda futbol dünyasının ekonomik durumu bizi bazı noktalarda çok daha ihtiyatlı olmaya itiyor. Stratejik hamleler yapmamız lazım. Doğru anlarda, doğru zamanlarda hamleleri yapmamız gerekiyor. Çünkü piyasa dediğimiz ortam daha henüz açılmadı. Bazen çok aceleci davranmakta hatalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla en doğru hamlelerle biz bu süreci başarılı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Yeni sezonu hem elimizdeki mevcut oyuncularla hem gelecek doğru oyuncularla iyi bir kadro yapılanmasını oluşturacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Geçen seneki transferlerden yeterince faydalanamadık"



Geçen sezon takımın en büyük sorununun takım olamaması olduğunu söyleyen Mustafa Aztopal, "Geçen sene iyi niyetli bir takım oluşturulmuş ve bu takım 73 puan aldı. Aksaklıklar ya da yapılan hamlelerde bir takım yanlışlıklar olsa bile devre arası transferleri de içene katarak söylüyorum çünkü o transferlerden yeterince faydalanamadık. Hatta hemen hemen hiç faydalanamadık. Halbuki kariyer olarak, futbol birikimi ve yeteneği olarak önemli isimlerdi. Sezon başındaki gelen isimleri de bir araya getirdiğinizde Samsunspor'un en büyük sorunu bir türlü takım olamamaktı. Bununla ilgili biz her türlü özeleştiriyi de yapıyoruz ve yaptık da. Bundan sonrası için böyle bir lüksümüz yok. Samsunspor'un bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tüm dersler alındı. Üzerine ciddi bir şekilde gidiliyor. O yapıyı tam oluşturabilmiş olsaydık şampiyon olurduk. Çünkü 73 puan çok iyi bir puan, üzerine 4-5 puan daha koysak zaten şampiyon olacaktık. Demek ki arada eksiklikler var. O eksiklikleri Samsunspor'un gidermesi gerekiyor. Tekrar bu sene aynı hataları yapma lüksümüz yok. O yüzden gerçekten ince eleyip sık dokuduk ve dokumaya da devam ediyoruz. Bir takım hamleleri başlattık ama frene basarak gidiyoruz. Çünkü doğru adamlar getirmek lazım, doğru hamleleri yapmak lazım. Ama bugün bizim şartlarımızda, bizim istediğimiz bir oyuncu 'tamam' derse ben yarın da imza attırabilirim. Acele etmeyelim derken, böyle bir fırsat varsa da ötelemeyiz. Ama hep temkinli ve ihtiyatlı gitmek lazım. Samsunspor mutlaka belli mevcut oyuncuların ve yeni gelecek oyuncuların katılımı ile çok daha güçlü bir kadro kuracaktır" şeklinde konuştu.



Oyuncular ile ilgili İrfan Buz'un bir rapor hazırlayacağını belirten Mustafa Aztopal, "Bizim listemizde bize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz gurbetçi oyuncular var. Bunlar İrfan hocamızda da var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elbette gidecek olan oyuncular olacak. Çünkü yeterli randımanı alamadığınız oyuncular olduğunu düşünüyorsanız o performansı gösterecek insanlarla devam etmemiz lazım. Dolayısıyla gidecek olan oyuncular olacak. Bu oyuncuların sayısı ve isimleriyle ilgili bizim kendi görüşlerimiz var. Teknik direktörümüz de bize bir rapor verecek. O da önümüzdeki hafta bitecek. Ortaya bir rapor çıkacak. Ondan sonrası strateji. Samsunspor kulübünde oynayan bir futbolcu piyasaya sahip bir futbolcudur. Dolayısıyla onlarla ilgili ilgilenenler olabilir. Onlara her türlü kolaylığı da sağlarız ama işin özünde mutlaka bu kadrodan gidecek oyuncular olacaktır. Şu an piyasa inanılmaz durgun. Herkes beklemede. Ne ben birine bir teklifte bulundum ne de biri bana teklifte bulundu. Süper Lig de dahil şu anda kimse kimseye teklifte bulunmadı. Ama mutlaka olacaktır. Olduğu zamanda oyuncu gitmek isterse her türlü kolaylığı sağlarız. Samsunspor forması bu sene giymiş oyuncular için tekliflerin gelmesi doğrudur" diye konuştu.



Transfer konusunda acele etmeyeceklerini belirten Mustafa Aztopal, "Türk futbol piyasası şu anda ekonomik olarak çok sıkıntılı bir dönemde. Ben Süper Lig'de birçok oyuncu tanıyorum. O platformda olmanın keyfini yaşamakla beraber neredeyse 1 yıllık alacağının içeride olan oyuncuların olduğunu biliyorum. Bu alt liglerde daha da fazla olduğunu gösteriyor ve yaşanmaya da devam edecek. Acele etmeyelim derken olabilecek en iyi bütçelerle kadromuza katmak zorundayız. Bunlar bütçe ve hedef meselesi ama geçen seneki bütçe veya bu seneki bütçe ile ilgili bir şey söylemesem de kesinlikle hedefe oynayacak bir oyuncu grubunu olabilecek en iyi bütçe ile oluşturmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Samsunspor elindeki ya da mevcut bütçesine ek yapar mı, biraz azaltır mı bilmiyorum ama mevcut oyuncu kalitesini biraz arttırmak zorunda" şeklinde konuştu.



"Alt yapı Samsunspor'un olmazsa olmazı"



Alt yapıya büyük önem verdiğini belirten Mustafa Aztopal, "Alt yapı Samsunspor'un olmazsa olmazı. Samsunspor'da şirketleşme yapıldıktan sonra 4, 5 veya 6 sene sonra her sene kadrosuna 2-3 tane altyapıdan oyuncu getirebiliyorsa mükemmel bir iş yapıyor demektir. O yüzden bununla ilgili herhangi bir erteleme yok. Bu sene U17 ve U19 takımlarından 3-4 tane oyuncuyu idmanlara alabiliriz. Yücel Uyar hocamızın bununla ilgili bir takım planları var. Ama bu gençleri direk ilk 11'e alalım, oynatalım ve buradan yıldızlar yetiştirelim derseniz bu seneki hedeflere biraz sekte vurmuş olursunuz. Samsunspor'un 4-5 sene sonraki 25 kişilik kadrosunda 6-7 belki artarak devam eden Samsunlu oyuncu olmak zorunda. Ekonomik olarak da yürüme şansı yok. Her sene ben 10 tane transfer yapacaksam yürütemem. Ben yetiştirip Samsunspor'a kazandıramıyorsam, Samsunspor'a kazandırdıklarımdan para kazanamıyorsam bu işi doğru yapmıyorum demektir" açıklamasında bulundu.



Yılport Samsunspor'un önemli projelerinin olduğunu belirten Mustafa Aztopal, şunları söyledi:



"Scout ekibi şu anda 4 kişi. Şu aşamada kısa zamanda ekleme düşünmüyoruz. Bu seneye bir başlayalım ve gidişatı bir görelim. İnşallah bu sene iyi başlayacak. Hocamızla devamlı kontak halindeyiz. Hocamız da çok heyecanlı. Düşündüğü tek şey takımın toplanması, idmanların başlaması. Havaya bir an önce girmek istiyor. Bu yarışmacı takımın oluşması dışında Samsunspor'un yapması gereken önemli projeler var. Altyapı tesisleri, mevcut tesisleri bir sosyal tesisler haline getirip A takım için Atakum ilçesi civarında yapılması gibi büyük projeleri var. Bunlarla ilgili belediyelerin mutlaka desteği olacaktır. Bunlar bugünden yarına değil, orta ve uzun vadeli planlarla yapılacak şeyler. Ülke insanı olarak biraz sabırsızız. 2 aylık transfer döneminde de sabırsızız. Şu anda mevcut tesislerimizi seviyoruz. Çok güzel bir yerde. Çok daha güzel bir tesisin olmasını hepimiz istiyoruz. Ama bunlar bugünden yarına değil, 1-2 sene sürecek şeylerdir."



"5 yılda Samsunspor çok güzel yerde olur"



Medyada yer alan isimlerin hiçbiriyle ilgilenmediklerini ifade eden Mustafa Aztopal, "Bu oyuncuların hiçbiriyle ilgilenmiyoruz, ilgilenmeyeceğiz. Birçok isim çıkacak ben çoğuna 'gerçeği yansıtmıyor' deme ihtiyacı duymayacağım. Örneğin Adem Büyük ismi çıktı. Adem Büyük benim kişisel ilişkilerim olan bir insan. Benim adımla Adem'in adı yan yana gelip haber oluyorsa rahatsızlık oluşturabilecek bir şey. Öyle bir şey olduğu zaman ben bunun doğru olmadığını söylemek zorundayım. 5 yılda Avrupa hedefimiz devam ediyor. 5 yılda Samsunspor çok güzel yerde olur. Bundan çok çok daha iyi yerde olacağımızı biliyorum. Bizim bir transfer komitemiz var. Transferlerde tek başıma karar vermiyorum ama görüşmelerde yüzde 100 bende yer alacağım. Kendimi herhangi bir baskı altında hissetmiyorum. Teknik adamlar için en ideal kadronun kamp döneminde elinde olmasıdır. Mümkün mertebe bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. Önemli bir liste var. Bu listelerle ilgili de çalışmalar başladı. Biz o şartların oluştuğu her noktada transferleri bitiririz. Acele etmeyelim derken, hem durgun ve sıkıntılı olan bu piyasada gereksiz finansal tablolarla karşılaşmamak anlamında söyledim. Yoksa bugün gündemimizde olan oyuncuyla anlaşırsak hemen imza atarız. Biz her oyuncumuzla herhangi bir takımdan teklif gelirse onlarla medeni bir şekilde yolumuzu ayırırız. 'Gitmek istemiyorum, 1 sene forma giymeyeceğim ama takımda kalacağım' diyecek profesyonel yapıda bir oyuncunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bir meslektir."



Ladik Belediyespor ile ilgili yapılması planlanan proje hakkında bilgi veren Teknik Menajer Yücel Uyar ise şöyle konuştu: "Yarışırken, yetiştirmek zor. Yetiştirirken yarışırsınız ama yarışırken yetiştiremezsiniz. Biz şimdi kendimizi biran önce bir üst lige çıkarmamız lazım. Onun için burada herkesin sabırlı davranmamız gerekiyor. Biz 5 senelik bir hedef koyduk. Bizim ilk hedefimiz takımımızı bir üst lige çıkarmak. Bunun yanında da akademide gereken çalışmaları yapacağız. Daha önce Atakum Belediyesi ile ilgili bir proje düşünüldü. O biraz ertelendi. İlimizde ikinci bir profesyonel takıma ihtiyaç var. Ladik Belediyespor ile görüşüldü. Hayata geçeceğini düşünüyorum. Etrafımıza bakınca gençlerin oynayabileceği bir profesyonel takımımız yok."



Oyuncu alırken bir takım kriterlere baktıklarını belirten Yücel Uyar, "Oyuncu alırken bakılabilecek birkaç kriter var. Birtakım şeyleri araştırıyoruz. Karakter de önemli o bizim için olmazsa olmazımızdır. Geçen seneki takımın 73 puanı var. Diğer grupta 68 puanla bir üst lige çıktı. Bizim bıraktığımız her oyuncu kendisine sağlıklı kulüpler bulabilecektir. Geçen seneyi iyi analiz yaptık. Bu sene sayıdan çok kaliteye odaklanacağız. Çünkü elimizde 73 puan toplamış bir takım var. Buna doğru dokunuşlar yaptığımızda başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi. - SAMSUN

