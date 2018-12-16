B 12 Vitamini Eksikliği ve Belirtileri Nelerdir?

16 Aralık 2018 Pazar 22:21



16 Aralık 2018 Pazar 22:21

Doktorlar ve diyetisyenler daima dengeli beslenmenin öneminden bahseder. Sağlıklı olsalar bile sürekli aynı gıdaları yemek bedene yeterli faydayı sağlamaz. Bunun nedeni bedenin çalışır halde olması için farklı yapı taşlarına ihtiyaç duymasıdır.Bazen aynı besin ailesine mensup yapı taşlarının bile farklı besinlerden alınması gerekir. Özellikle B vitamini gibi pek çok farklı türü olan vitaminler farklı kaynaklardan alınır. Örneğin B-12 vitamini et ve süt ürünlerinde bulunurken B 7 ve B 9 vitaminleri meyve ve sebzelerde bulunur.Eksikliğin belirtileri eksik olan B vitaminin türüne göre değişiklik gösterir. B 12 vitamini eksikliği yorgunluk, enerji düşüklüğü, iğne batmasına benzer hisler, denge problemleri, nefes darlığı, ve baş dönmesi yapabilir.