B.B.Bodrumspor: 4-2 : MKE Ankaragücü

Bodrum Şehir Stadı'nın selden etkilenmesiyle Muğla Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi izledi. Ankaragücülü yaklaşık 150 taraftarında izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın gol pozisyonları ise şu şekilde;

Dakika 57'de gelişen Ankaragücü atağında Bodrumspor defansının arkasına atılan topla buluşan Mahmut Akan topu ağlarla buluşturdu. (0-1)

Dakika 59'da gelişen Bodrumspor atağında Harun'un şutu defanstan döndü, topu alan Orhan güzel bir çalım atarak şutunu çekti top ağlarla buluştu. (1-1)

Dakika 64'de Ankaragücü'nün Mehmet Sak ile sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. (1-2)

Dakika 68'de Bodrumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ozan Sol güzel çalımlarla ceza sahasına girdi solun yaptığı ortada Harun Kavaklıdere topu ağlarla buluşturdu. (2-2)

Dakika 84'te gelişen Bodrumspor atağında Ozan'ın vuruşu defanstan döndü, topu alan Emre Şahin'in sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. (3-2)

Dakika 88'de gelişen Bodrumspor atağında Hüseyin Kala'nın isabetli ortasında arka direkte güzel yükselen Celal Dumanlı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (4-2)

Karşılaşma sonunda Bodrumsporlu oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. B.B.Bodrumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak 5.tur ikinci karşılaşması 18-19-20 Aralık tarihlerinde Ankara'da oynanacak.