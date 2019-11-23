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B.B.Erzurumspor: 1-2

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah ÜnalESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mevlüt Çelik, Kamal Issah(Dk.69 Furkan Balaban), Mehmet Özcan, Milinkovic, Furgan Polat (Dk.46 İbrahim Halil), Jesse Sekidika, SissokoB.B.

23.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:46B.B.Erzurumspor: 1-2

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Caner Ak, Furkan Ürün, Ünal

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mevlüt Çelik, Kamal Issah(Dk.69 Furkan ), Mehmet Özcan, Milinkovic, Furgan Polat (Dk.46 İbrahim Halil), Jesse Sekidika, Sissoko

B.B. ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic- Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Cenk Ahmet (Dk.76 Hasan Ayaroğlu), Mücahit, İbranim Akdağ, Jasmin Scuk, Murat Uçar, Emrah Başsan, Gabrial Obertan (Dk.72 Hamroun), Pote (Dk.72 Rashad Muhammed)

GOLLER: Dk.3 Jesse (Eskişehirspor). Dk.8 Emrah Başsan, Dk.90 Hamroun (B.B.Erzurumspor)

SARI KART: Milinkovic (Eskişehirspor) - Hasan Hatipoğlu, Aykut (B.B.Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumpor'a 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

8'inci dakikada Gabrial Obertan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Emrah Başsan vurdu top ağlara gitti: 1-1.

57'nci dakikada Cenk ceza sahası içinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

60'ıncı dakikada Sissoko rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından vurdu, top kaleci Sehic'de kaldı.

90'ıncı dakkada Erzurumspor atağında, Muhammed'in şutunda kaciden dönen topu Hamroun tamamladı: 1-2.

Karşılaşma Erzurumspor'un 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.


- Eskişehir

Berkay Dabanlı, İbrahim Halil, Balaban, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

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