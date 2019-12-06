Haberler » Spor » B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

06.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:42B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Mavi-Beyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek. - ERZURUM

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:13 Görme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Spor
13:13 Atletizm Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası için Lizbon'a gitti - Spor
13:02 Red Bull Son Şampiyon kayıtları başladı - Spor
12:59 Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Şampiyon Yukarı Gökdere Ortaokulu - Spor
12:56 Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Spor
12:31 Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak - Spor
11:53 Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Spor
11:07 Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak - Spor
10:28 Galatasaray'da Babel ve Belhanda kavga etti - Spor
10:06 Galatasaray'da Riva Projesi devam ediyor, Florya kapsam dışı bırakıldı - Spor
6.12.2019 13:20:25