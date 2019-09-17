B.b. erzurumspor'da ikinci özköylü dönemi başlıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer'in istifası sonrası teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldı.

B.B. Erzurumspor, TFF 1'inci Lig'e teknik direktör Muzaffer Bilazer'le başladı. Hedefinde şampiyonluk olan mavi-beyazlılar, Bilazer yönetiminde çıktıkları 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Keçiörengücü deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin andından teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa ettiğini açıkladı.

Bilazer'in istifası sonrası Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, İstanbul'da 6-7 teknik direktörle görüşme yaptı. Üneş, kulüpte daha önce 2017-2018 sezonunda görev alan Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına vardı. Özköylü'nün Erzurum'a gelerek yönetimle diğer detayları görüştükten sonra anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

2017-18 SEZONUNDA GÖREV YAPMIŞTI

B.B. Erzurumspor'un prensip anlaşmasına vardığı Osman Özköylü, kulüpte ikinci kez göreve başlamaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonunda 1'inci Lige yükselen mavi-beyazlıların başında 12 maça çıkan Özköylü, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. İstikrarsız sonuçlar üzerine Osman Özköylü istifa kararı almıştı.

10 SEZONDA 14'ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Öte yandan, 2010 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor ismiyle kurulan ve 2013-2014 sezonunda adı Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilen kulüpte, bugüne kadar 14 teknik direktör görev yaptı. 2011-2012 futbol sezonunda 3'üncü Lig mücadelesiyle profesyonel liglere adım atan mavi-beyazlılarda Hasan Çelik, Faik Demir, Taşkın Güngör, Yavuz İncedal, Turhan Özyazanlar, Besim Durmuş, Ahmet Yıldırım, Mustafa Kemal Kılıç, Osman Özköylü, Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu ve Muzaffer Bilazer teknik direktör olarak görev yaptı.

- Erzurum

Kaynak: DHA