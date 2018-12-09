B.b Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - 3

09 Aralık 2018 Pazar 15:50



09 Aralık 2018 Pazar 15:50

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER; Halil Umut Meler (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), İbrahim Bozbey (xx)B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Auremir (xx), Egemen (xx), Lokman (xx), Leo (x), Scuk (xx), İbrahim (xx), Emrah (xx), Taylan (x) (Dk.60 Tshabalala (x), Özer (xx) (Dk. 81 Munsy (x), Sunu (x)(Dk. 70 Lennart THY (x)EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xxx)- Chebake (xx), Murat (xx), Sadık (xxx), Buğra (xxx), Pareira (x) (Dk. 59. Erkan (xx), Ahmed (xxx), Murat Yıldırım (xx), Donald (xxx) (Dk.84 Muniru (x), Eren (xxx), Aleksic (xxx) (Dk. 89. Mina x)GOLLER: Dk.43 Scuk (B.B Erzurumspor), Dk. 68 Donald, Dk. 79 ve Dk. 90+5 Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Aleksic, Donald, Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında B.B Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 1-3 mağlup oldu.3'üncü dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Özer'in şutunu kaleci Farnolle yumruklarıyla uzaklaştırdı.16'ncı dakikada Emrah'ın pasıyla topla buluşan Özer ortaladı. Taylan'ın şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.40'ıncı dakikada Taylan'ın ceza sahasına giren Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.43'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Scuk, topu ağlara gönderdi: 1-0.68'inci dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Erkan Kaş'ın ortasına iyi yükselen Donald'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.74'üncü dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.79'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.90+5'inci dakikada hızlı gelişen Malatyaspor atağında Rahman'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-3.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda B.B Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.- Erzurum