Haberler » Güncel » Bab'da 60 hafıza icazet töreni - Haber

Bab'da 60 hafıza icazet töreni

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Kur'an-ı Kerim'in farklı seslendirme ve okuma biçimlerini ezberleyip eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

14.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:01
'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Kur'an-ı Kerim'in farklı seslendirme ve okuma biçimlerini ezberleyip eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.
Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Bıza'a beldesinde, Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla bitiren 5 ile 15 yaşlarındaki toplam 60 kız ve erkek öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.
Hafızlık icazeti verilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.
Camide düzenlenen törende, Bab yerel meclisi üyeleri, Suriye Milli Ordusu'nda (SMO) komutanları ve hafızlar ile aileleri de hazır bulunurken, törene katılan SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebubekir de mezun olan çocuklarla yakından ilgilendi.
Bıza'a köyündeki "El-Furkan" Kuran Eğitim Enstitüsü Sorumlusu Şeyh Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek güzel okuma eğitimini tamamlayan 60 öğrenciye icazet töreni düzenlendiğini söyledi.
Yasin, öğrencilerin, 6 ay okuma eğitimi, ezberleme, icazet ve güzel okuma kademelerinden geçtiğini belirtti.
Şeyh Yasin, Enstitü'nün Bıza'a belde merkezi ve kırsalında 2017'den bu yana yaklaşık 100 Kur'an kursu eğitimi verdiğini ifade etti.
Kur'an kurslarına büyük ilgi olduğunun altını çizen Yasin, şu ana kadar 2 bin 500'den fazla öğrencinin eğitimlere katıldığını kaydetti.
Bab'da 60 hafıza icazet töreni

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:47 Malezya Başbakanı Mahathir: "Televizyon kanalı projesi somut bir adımdır" - PUTRAJAYA
16:46 Sason'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
16:46 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
16:46 Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı
16:46 Adana'da kontrolden çıkan tır devrildi
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:47:50