Baba 'Bu Alem Bi Alem' Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Alemin 'Babası' olmak için çabalayan Kamuran, kendisini bu işlere kaptırınca ailesinin babası olmaktan gittikçe uzaklaşır. Zamanla bu durumdan dolayı pişmanlığa kapılan Kamuran, artık bu işlerin bir sonunun olmadığını anlayınca her şeyden elini çekmeye karar verir. O, bütün illegal işlerden sıyrılarak kendisine yeni bir yaşam kurmaya ve sadece yasal olan işlerle uğraşmaya çalışır. Geçmişindeki işlerden iyice uzak olmak isteyen Kamuran, İzmir'deki kızlarına daha yakın olsun diye Seferihisar'a taşınır. Kızlarını, babalarının kirli dünyasından uzak tutmak için Kamuran'ı terk eden Zeynep, bu zamana kadar hayatını kızlarına adamıştır. Zeynep, büyük kızı Yağmur'u okutup doktor olmasını sağlasa da küçük kızı Damla meslek sahibi olamamıştır. Kamuran'ın bunca yıl kızlarından uzakta oluşu, aralarının bozuk olmasına neden olur. Zor da olsa gönüllerini almayı başaran Kamuran, şimdi gerçek zorlukla karşı karşıyadır. Çünkü zor olan alemin babası olmak değil, kız babası olmaktır.Oğuz YalçınNimet Erdemİnan Ulaş Torun, Melih Çardak, Tarık Pabuççuoğlu, Selma Güngör, Orçun Kaptan, Tuna Arman, Vural Buldu, Orhan Uslu, İlay SağsözKomediBABA 'Bu Alem Bi Alem'Eilith Media2019TürkiyeTürkçe98 dk.MC Film22.03.2019